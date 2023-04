Concerto Aperitivo domenica 23 aprile alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro In concerto Margherita Scafidi (arpa) e Cristina Flenghi (flauto)

Domenica 23 aprile alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro proseguono i Concerti Aperitivo promossi dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’AMAT, con il contributo della Regione Marche con il sostegno di Sistemi Klein e di SkyTrade International.

Alle ore 11 appuntamento con Duo flauto e arpa con Cristina Flenghi (primo flauto della FGR) e Margherita Scafidi (prima arpa della FGR) e le musiche di Amorosi, Rossini, Bizet, Faurè, Debussy, Fasanini, Ibert, Rota, Mancini, Andrés.

Cristina Flenghi nasce a Pesaro, si diploma e si laurea in flauto traverso col massimo dei voti al Conservatorio Rossini di Pesaro con i Maestri Rossi e Di Tommaso e si perfeziona con Klemm, Cavallo e Balint. Ha partecipato ai corsi di perfezionamento tenuti dai migliori flautisti del panorama internazionale quali Graf, Ancillotti, Persichilli, Marion, Larrieu, Trevisani, Marasco e Formisano. Nel 1987 consegue il 1° e 2° premio al Concorso di Stresa ed il 3° premio al Concorso di Capri nel 1988. Nel 1998 ha frequentato il Corso di Alto perfezionamento musicale per la Professione d’Orchestra all’Accademia della Filarmonica della Scala di Milano (Fondo Sociale Europeo 1998). Ha collaborato con numerose orchestre sinfoniche quali l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Sinfonica di Bari, Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, Orchestra dell’Accademia della Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica Rossini e Filarmonica Gioachino Rossini ed è stata diretta da illustri maestri quali Abbado, Sinopoli, Muti, Kuhn, Dimitrov, Ja, Inbal, Oren, Renzetti. È primo flauto dell’orchestra Filarmonica Gioachino Rossini dal 2014 e collabora sistematicamente dal 2010 con il Rossini Opera Festival.

Margherita Scafidi ha conseguito il diploma in Arpa nel 1989 con il massimo dei voti presso il Conservatorio Rossini di Pesaro sotto la guida della prof.ssa Bianca Maria Monteverde. È stata premiata in concorsi nazionali e internazionali partecipando sia come solista sia con formazioni cameristiche. Ha svolto attività concertistica come solista e con altre formazioni. Ha collaborato come Prima Arpa con l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma e di Napoli, l’Orchestra del Teatro Comunale di Firenze (Maggio Musicale Fiorentino), l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Sinfonica di Pesaro, l’Orchestra da Camera della Romagna “A.Corelli”, l’Orchestra Pro Arte Marche, l’Orchestra della Repubblica di San Marino e l’Orchestra Internazionale d’Italia. Dal 1998 collabora come Prima Arpa con la FORM Orchestra Regionale delle Marche eseguendo il più importante repertorio lirico/sinfonico per arpa e nel 2001 ottiene l’idoneità alle audizioni indette dalla stessa. Dal 2014 collabora come Prima Arpa con la Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro. Dal 1995 partecipa a svariate edizioni del Rossini Opera Festival di Pesaro collaborando come arpa di palcoscenico.

Biglietto 10 euro. Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips (0721 34121 – 340 8930362) e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria alla Chiesa dell’Annunziata (334 3193717) il giorno del concerto dalle ore 10.