Matteo Ricci e Paolo Gentiloni dialogano a Pesaro su “L’Europa nel mondo che cambia” Appuntamento giovedì 4 aprile alle ore 18.30

66 Letture Cronaca

L’Europa al centro del prossimo appuntamento di ‘Incontri capitali’: giovedì 4 aprile, alle 18.30, il Commissario Europeo Paolo Gentiloni e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci converseranno sul tema ’L’Europa nel mondo che cambia’ (Alusfera di piazza del Popolo, ingresso dal retro del palco). Un’occasione di confronto e di approfondimento sul ruolo dell’Unione Europea e sulle sfide che la stessa è chiamata ad affrontare nel contesto globale. A moderare l’incontro sarà la giornalista di LA7 Alessandra Sardoni.

Paolo Gentiloni è Commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari dal dicembre 2019. È stato presidente del Consiglio dei Ministri dal 2016 al 2018 e, in precedenza, ministro delle Comunicazioni e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro dal 2014, già presidente della Provincia di Pesaro e Urbino e vicepresidente del Partito Democratico, è coordinatore dei Sindaci PD e presidente di ALI Autonomie Locali Italiane. A condurre l’incontro sarà Alessandra Sardoni inviata della redazione politica del TgLa7 e volto noto del giornalismo televisivo grazie a trasmissioni come ‘Omnibus’ e ‘Otto e mezzo’, nel biennio 2013-2014 è stata, prima donna a ricoprire questo ruolo, presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare.

‘Incontri capitali’ proseguirà sabato 6 aprile con Massimo D’Alema e Marco Tarquinio che converseranno su ‘Il disordine mondiale’ (ore 18, Alusfera di piazza del Popolo).

La rassegna ‘Incontri capitali’ è promossa da Pesaro 2024 – Capitale Italiana della Cultura con la collaborazione di Passaggi Cultura.

Programma completo e aggiornamenti su Pesaro2024.it