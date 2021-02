Regione Marche: Giancarlo Giulianelli è il nuovo Garante per i diritti della persona Approvata la proposta di atto amministrativo contenente i 21 nomi delle donne che entreranno nella Commissione pari opportunità

100 Letture Politica

L’avvocato Giancarlo Giulianelli è il nuovo Garante per i diritti della persona della Regione Marche. La sua nomina è stata sancita dall’Assemblea legislativa con 18 voti favorevoli (nove sono andati al legale Manuela Caucci).

E’ stato necessario procedere al ballottaggio dopo che per quattro votazioni successive non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea legislativa, così come previsto dalla normativa vigente.

Giulianelli succede ad Andrea Nobili che ha guidato l’Autorità di garanzia negli ultimi cinque anni e che proprio nei giorni scorsi ha ritirato la candidatura per un nuovo mandato.

Istituito con legge del 2008, a cui successivamente sono state apportate diverse modifiche, il Garante regionale è chiamato ad occuparsi di difesa civica, infanzia e adolescenza, diritti dei detenuti, contrasto alle discriminazioni e sostegno alle vittime di reato, settore quest’ultimo introdotto nel marzo 2020.

Resta in carico per cinque anni e, in base alla normativa vigente, puo’ essere confermato anche per un secondo mandato. Annoverato tra le Autorità indipendenti (insieme a Commissione pari opportunità e Corecom), il Garante ha i suoi uffici a Palazzo delle Marche, sede del Consiglio regionale.

Commissione pari opportunità

Approvata dal Consiglio regionale la proposta di atto amministrativo, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, contenente i nominativi per il rinnovo della Commissione regionale pari opportunità. Le 21 donne, così come previsto dalla legge istitutiva del 1986, che entrano a far parte dell’organismo sono Rosina Alessandri, Alessandra Alessandroni, Sandra Amato, Ilaria Bompadre, Marzia Brandi, Raffaella Bresca, Eleonora Casalini, Serena Cavalletti, Ilaria Chiovini, Antonella Ciccarelli, Manuela Corbelli, Sara Cucchiarini, Alessia Di Girolamo, Paola Gerini, Maria Antonietta Lupi, Katia Marilungo, Anna Maria Repice, Luisella Rossi, Veronica Ersilia Sansuini, Valentina Ugolinelli, Maria Lina Vitturini.

La proposta ha ottenuto il via libera con 26 voti favorevoli, uno contrario e due astenuti. Nel corso della prima assemblea plenaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Dino Latini, la Commissione provvederà ad eleggere i propri vertici con una presidente e due vice. Tra le finalità dell’organismo, che resta in carica per l’intera legislatura, la promozione di iniziative atte a concretizzare un’effettiva parità di genere, favorendo la presenza delle donne nella vita sociale, economica e politica.