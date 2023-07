Pesaro, il concerto di Maria Antonietta dà il via a “Miralteatro d’Estate” In programma mercoledì 19 luglio alle ore 21.15

Mercoledì 19 luglio con il concerto di Maria Antonietta prende avvio al Parco Miralfiore di Pesaro Miralteatro d’Estate, teatro e musica per la quarta rassegna nell’anfiteatro dello splendido parco cittadino nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT con Ente Concerti di Pesaro, Filarmonica Gioachino Rossini, Coro Filarmonico Rossini, Teatro Accademia, con il contributo di Regione Marche e MiC, che offre 15 serate di spettacolo nella frescura dell’ameno luogo fino al 9 agosto.

Cantautrice eclettica, Maria Antonietta è una delle voci più amate dell’alternative italiano e giunge a Pesaro – sua città natale – con La tigre assenza dal nome del nuovo album. Dieci brani intensi per questo disco che segue il precedente a 5 anni di distanza e contiene i due singoli Arrivederci uscito a gennaio e Per le ragazze come me realizzato con la collaborazione di Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana, e altri 8 brani inediti.

Con questo album Maria Antonietta abbraccia i suoi fantasmi, anche se sono feroci. “I miei mi hanno fatta a pezzi, ma adesso sono tornata – intera – per farli stare zitti – per sempre”, racconta.

Il titolo prede spunto dall’omonima poesia di Cristina Campo, una poesia sul dolore e sulla memoria. L’assenza insegue, accompagna, ma non è una compagnia dolce e consolatoria, al contrario, è ingombrante e feroce come una tigre pronta in ogni istante ad aggredirci.

Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, è una cantautrice nata a Pesaro nel 1987. Esordisce in Italia nel 2012 con l’album Maria Antonietta, prodotto da Dario Brunori, seguito da Sassi (2014) e Deluderti (2018). Laureata in Storia dell’arte, ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile e alle sue poetesse del cuore. Nel 2021 è la conduttrice di una serie di Sky Original da titolo Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie sul mondo dell’arte sacra. Come scrittrice ha pubblicato il libro per Rizzoli Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore nel 2019.

Biglietti 15 euro. Prevendite presso Teatro Sperimentale (0721 387548), Tipico.Tips (0721 34121) e biglietterie circuito AMAT/vivaticket (071 2072439 – www.amatmarche.net). Biglietteria al Parco Miralfiore (334 3193717) dalle ore 20 del giorno del concerto con inizio alle ore 21.15.