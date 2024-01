Virginia Raffaele protagonista da giovedì 18 gennaio al teatro Rossini di Pesaro Il suo spettacolo "Samusà" sarà proposto fino a domenica 21 gennaio

Divertimento all’insegna dell’intelligenza da giovedì 18 a domenica 21 gennaio con la bravissima Virginia Raffaele in Samusà per la regia di Federico Tiezzi al Teatro Rossini per la Stagione Capitale di Pesaro capitale italiana della cultura 2024, promossa dal Comune di Pesaro con l’AMAT e il contributo della Regione Marche e del MiC.

Fresca del successo del nuovo Colpo di luna su Rai Uno e dopo il trionfo dello spettacolo teatrale Performance del 2015 e anni particolarmente intensi che l’hanno vista protagonista in tv, Virginia Raffaele torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo completamente nuovo. Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a crepapelle. Ad arricchire l’impianto scenico originale, alcuni degli schizzi dipinti dalla stessa Virginia.

“Sono nata e cresciuta dentro un luna park – racconta Virginia Raffaele -, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”.

Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica, Virginia Raffaele si diploma nel 1999 all’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale, studia danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza e arti circensi. Imitatrice di straordinario talento tra i suoi personaggi di maggior successo ci sono Ornella Vanoni, Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace, Belén Rodríguez e la criminologa Roberta Bruzzone. Nel 2001 Virginia Raffaele dà vita al trio comico Due interi e un ridotto e segue un intenso percorso teatrale che la porta a recitare in Le nuvole di Aristofane con la regia di Vincenzo Zingaro. La sua attività teatrale continua con Lillo & Greg e parallelamente si avvicina al mondo televisivo con Bla Bla Bla, Lillo e Greg – The movie!, Quelli che il calcio, nel ruolo di inviata. Oltre alla tv e al teatro la radio, Virginia conduce 610 – Seiunozero su Radio 2 e Pelo e contropelo su Radio Kiss Kiss, entra nel cast di Victor Victoria su La7 e nel 2010 affianca Luca Barbarossa nella conduzione del programma radiofonico Radio2 Social Club. Nel cinema è nel cast di diversi film (di Giovanni Veronesi, Lillo e Greg, ecc) come attrice e vanta qualche partecipazione anche come stunt woman come per esempio in Romanzo Criminale del 2005. Conduce, insieme con Francesco Pannofino, il Concerto del Primo Maggio su Rai 3 è ospite nel 2015 del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, ospite fissa con le sue parodie del serale di Amici di Maria de Filippi. Torna a Sanremo nel 2016 con Carlo Conti come co-conduttrice insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Nel 2017 viene trasmesso su Rai 2 il primo show televisivo condotto e ideato da lei stessa, Facciamo che io ero. Nel 2019, dopo essere tornata come ospite nell’edizione del 2017, viene scelta dal direttore artistico Claudio Baglioni come co-conduttrice del Festival di Sanremo, i due sono sul palco della kermesse insieme a Claudio Bisio. Nel 2020 debutta con lo spettacolo Samusà.

Samusà è scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato con Federico Tiezzi, le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi, luci di Gianni Pollini. Con Virginia Raffaele sul palcoscenico ci sono gli attori di circo Fabio Nicolini, Bastian Von Marttens, Luca Lugari e Davide Visintini della Compagnia Quattrox4. La produzione è di itc2000, la distribuzione di Terry Chegia.

Informazioni: Teatro Rossini 0721387620. Inizio spettacoli giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17.