Giovedì 25 febbraio “Il rovescio della luce” al teatro Bramante di Urbania Lo spettacolo di Laura Corraducci ripercorrerà il drammatico bombardamento del 23 gennaio 1944

87 Letture Cultura e Spettacoli

Teatri d’Autore 2023-24, stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino organizzata da AMAT con i Comuni del territorio e con il contributo della Regione Marche, del MiC e della Provincia di Pesaro e Urbino, fa tappa giovedì 25 gennaio al Teatro Bramante di Urbania con lo spettacolo Il Rovescio della luce di Laura Corraducci, con Cristian Della Chiara e Laura Corraducci.

Lo spettacolo intende commemorare gli avvenimenti del 23 gennaio 1944, che videro la città di Urbania tristemente colpita da un bombardamento che non solo distrusse il centro storico ma causò innumerevoli vittime. Un racconto epistolare tra padre e figlio in cui emergono forti e imperturbabili episodi della II Guerra Mondiale, raccontato dalle voci di Laura Corraducci e Cristian Della Chiara, legati al territorio della provincia di Pesaro e Urbino, dalla linea gotica, alla strage di Montecchio, di Urbania, alla liberazione di Pesaro.

“La memoria è la porta che spalanca gli occhi al domani – racconta Laura Corraducci – , è il balzo che scioglie il tumulto in fondo al petto e fa rinascere un passato che torna a colori, dove vivido è il rosso del sangue e luminoso l’azzurro del cielo, così i ricordi salgono agli occhi dalle lacrime e, adesso come allora, hanno il sapore del sale e della speranza. In questi fogli che il tempo ha provato a ingiallire ci siete tutti, e tutti, oggi, rinascete di nuovo, in mezzo a un cuore che non si piega al tempo, dentro un vento che qui, fra i colli e il mare, non conosce sosta”.

L’appuntamento teatrale offre un’occasione preziosa per ricordare le vite e il prezzo che pagò il territorio di Urbania durante la guerra in un momento storico in cui, purtroppo, ha ancora molto senso parlare di guerra e di pace.

Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it. Prevendite biglietti posto unico numerato 5 euro presso biglietterie circuito vivaticket, tra le quali biglietteria Teatro Rossini di Pesaro 0721 387621, biglietteria Teatro della Fortuna di Fano 0721 800750, Museo dei Bronzi Dorati e della Città di Pergola 0721 734090, Iat di San Costanzo 0721 1799060. Il giorno stesso dello spettacolo la biglietteria del Teatro Bramante sarà aperta dalle ore 19. Inizio spettacolo ore 21.15.