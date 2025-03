Gradara al Festival Tipicità con I Borghi più belli d’Italia nelle Marche Il sindaco Gasperi: "Gradara ha veramente tante eccellenze da valorizzare, non solo culturali ma anche enogastronomiche"

Anche quest’anno si è concluso il Festival Tipicità organizzato al Fermo Forum dal 7 al 9 marzo 2025: una tre giorni di incontri e attività per celebrare le eccellenze locali della Regione Marche.

Tra i 16 i borghi coinvolti ospiti dello stand allestito dall’associazione regionale dei I Borghi più belli d’Italia nelle Marche, naturalmente anche Gradara.

Grazie alla presenza della Referente alle Certificazioni Turistiche Mariangela Albertini e delle rappresentanti dell’Associazione Corpo di Guardia, è stato possibile promuovere le bellezze artistiche del borgo medievale più visitato delle Marche e ammirare l’allestimento di un banchetto con esposizione di spezie tipiche nella cucina del XV secolo e i famosi confetti di mandorla dell’epoca. Inoltre è stata l’occasione vedere esposti i prodotti dell’azienda Agricola Rossetti, in particolare la produzione e molitura a pietra di cereali e legumi a km 0. I visitatori accorsi al festival hanno poi potuto assaggiare la ormai famosa “Amorosa” ovvero il dolce tipico di Gradara creato con pasta frolla rosa ripieno di albicocca con sopra un gustoso strato di meringa e frutta fresca tostata e provare infine il gusto dei famosi cachi dell’azienda agricola “la Corte” e l’assaggio del loro olio estratto a freddo con i prodotti dei frutti delle colline gradaresi.

“Gradara ha veramente tante eccellenze da valorizzare, non solo culturali ma anche enogastronomiche – dichiara il Sindaco di Gradara Filippo Gasperi – Sono perciò felice che le tradizioni del nostro territorio abbiano trovato nuova linfa grazie a due giovani aziende, che nate dall’amore per i propri luoghi, hanno deciso di investire creando prodotti unici che raccontano il nostro paese. Tipicità è stata sicuramente una vetrina importante per la nostra promozione”.

Inoltre quest’anno grazie a “Il salottino dei borghi gustosi” con uno spazio dedicato alle “Chiacchiere da Bar: Borghi, Sapori e Racconti di Marche” con la collaborazione con Deborah lannacci di TrippaAdvisor e Nadia Stacchiotti di Racconti di Marche è stato possibile interagire con il pubblico creando connessioni e nuove esperienze. Parallelamente nello spazio talk dedicato a i “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA NELLE MARCHE: esperienze connessioni e scoperte attraverso una regione unica” con Eleonora Antonelli, digital Ambassador dei Borghi più belli d’Italia, si è svolta la presentazione del Progetto Borghi Marche-Ghost Tourism che coinvolge anche racconti di fantasmi ambientati a Gradara e nella provincia di Pesaro Urbino.

Infine si è parlato del nuovo progetto di promozione che fino a giugno vedrà “ Le Marche raccontate dagli Ambassador de I Borghi più belli d’Italia”, un viaggio straordinario nel gusto, nella storia e nell’anima dei borghi marchigiani nato in collaborazione con Fondazione Marche Cultura, la rete nazionale de I Borghi Più Belli D’Italia e le amministrazioni comunali.

Si ringrazia per il programma la Presidente dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche Cristiana Nardi, il direttivo e gli amministratori di ben 32 comuni certificati, l’associazione nazionale Borghi più belli d’Italia con il certificatore Amato Mercuri, tutti gli organizzatori del Festival Tipicità, Comune di Gradara, Gradara Innova e Proloco Gradara.

