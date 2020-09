Pietrarubbia: caduta fatale dallo scooter, muore 62enne di origini sarde Inutile ogni soccorso nei confronti di Giovanni Zireddu, da tempo residente a Carpegna

Incidente mortale a Pietrarubbia nella mattinata di martedì 1 settembre: a perdere la vita è stato un uomo di 62 anni residente a Carpegna.

Erano da poco trascorse le 10.30 quando Giovanni Zireddu, originario della Sardegna ma stabilitosi ormai da molti anni nelle Marche, stava procedendo lungo la Strada Provinciale 1 in direzione di Macerata Feltria: improvvisamente, per cause tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine, egli avrebbe perso il controllo del proprio scooter, cadendo rovinosamente a terra.

Del tutto vano ogni tentativo di soccorso compiuto nei confronti del 62enne, il quale è deceduto praticamente sul colpo: l’esatta dinamica dell’incidente, nel quale non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, è ora al vaglio dei Carabinieri.