Appuntamento conclusivo a Pesaro con il festival TeatrOltre Venerdì 9 e sabato 10 giugno Palazzo Gradari ospiterà lo spettacolo "Lourdes"

Si avvia alla conclusione il lungo viaggio nel teatro “del presente” di TeatrOltre, festival ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà dall’AMAT con, tra gli altri, il Comune di Pesaro. Ultima tappa venerdì 9 e sabato 10 giugno a Pesaro (Palazzo Gradari) con un progetto di residenza realizzata nell’ambito di RAM. Residenze Artistiche Marchigiane finanziate da MiC e Regione Marche e la condivisione con il pubblico in forma di “cantiere aperto” di Lourdes, progetto di e con Emilia Verginelli, con Ale Rilletti.

Lourdes è la storia di un incontro, di più incontri. È il racconto di chi è stato e chi non è mai stato a Lourdes. C’è chi lo immagina, chi lo detesta, chi avrebbe voluto andare lì per chiedere un miracolo. È una conversazione, una serie di dialoghi accaduti nel tempo tra me e più persone, non in ordine cronologico ma è un ordine che passa dalla narrazione al ricordo, dal ricordo ad una riflessione per restare nel presente della rappresentazione scenica. Così le dimensioni temporali si sovrappongono, nel connettere le strade del passato con quelle del presente. Voci tangibili, testimonianze reali da cui partire per un’osservazione clinica del fenomeno “Lourdes”. Una ricerca al confine tra il me e l’altra persona. Il sentimento è quello dell’incertezza, e al contempo è una ricerca dell’impersonale.

La collaborazione alla drammaturgia è di Sara De Simone, ambiente sonoro di Francesca Cuttica aka China Wow, disegno luci di Camila Chiozza, produzione Bluemotion, Angelo Mai, in collaborazione con Fondo per le creatività emergenti Santarcangelo dei Teatri, Triennale Milano Teatro, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Ravenna Teatro, AMAT, Fabbrica Europa, I Teatri Reggio Emilia, L’arboreto – Teatro Dimora, Teatro Pubblico Campano, Teatro Pubblico Pugliese, Centrale Fies, Teatro Stabile dell’Umbria, Operaestate Festival Veneto.

Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721 387548), prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips (0721 34121 – 340 8930362) e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria a Palazzo Gradari (334 3193717) il giorno di spettacolo dalle ore 17. Biglietto cortesia 3 euro, posti limitati (massimo 30 spettatori). Inizio spettacolo ore 18.